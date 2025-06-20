Подмосковье вошло в число лидеров в России по числу субъектов МСП и самозанятых

Подмосковье продолжает находиться в числе регионов-лидеров в России по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых. Об этом на полях ПМЭФ рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что в регионе работают более 472 тыс. субъектов МСП и почти 876 тыс. физических лиц, которые применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

«Таким образом, на данный момент 22% предпринимателей Центрального федерального округа, относящихся к МСП и самозанятым, работают в Подмосковье», — подчеркнула Зиновьева.

По ее словам, с начала 2025 года число таких предпринимателей в регионе выросло почти на 100 тыс. Напомним, что узнать о мерах поддержки бизнеса можно на инвестиционном портале региона. Поддержку предпринимателям оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.