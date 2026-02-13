Эксперт ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 16%

На заседании Банка России 13 февраля ключевая ставка, с высокой вероятностью, останется на уровне 16%. Такой сценарий в комментарии « Газете.Ru » обозначил заместитель руководителя департамента стратегии финансов М2 Яков Новожилов. По его оценке, регулятор, скорее всего, не будет менять параметры политики, чтобы дополнительно проанализировать инфляционные риски и убедиться в устойчивости замедления роста цен.

Эксперт обратил внимание, что недельные темпы инфляции к 9 февраля формально снизились — с 0,20% до 0,13% по сравнению с предыдущей неделей. Однако совокупный прирост цен с начала года остается заметным — 2,24%, тогда как ориентир на конец года составляет около 5%. Такая динамика, по его мнению, говорит о сохраняющемся ценовом давлении и пока не дает достаточных оснований для смягчения денежно-кредитных условий. Регулятору необходима более протяженная серия наблюдений за инфляцией и ожиданиями.

Новожилов также указал, что в январе на динамику цен существенно повлиял так называемый налоговый фактор — бизнес закладывал в стоимость товаров и услуг возросшие издержки после корректировки налоговой нагрузки. В феврале, как ожидается, инфляционный фон может оставаться напряженным за счет инерции начала года и возможного роста регулируемых платежей. На этом фоне сохранение текущей ставки рассматривается как базовый вариант: он поддерживает жесткость финансовых условий и снижает вероятность лишних рыночных колебаний, одновременно давая время оценить устойчивость текущего замедления инфляции.

При этом аналитик допустил, что существуют обстоятельства, которые теоретически могли бы подтолкнуть Банк России к более мягкому решению. Среди них — дальнейшее подтверждение снижения инфляции в оперативной статистике и улучшение краткосрочных инфляционных ожиданий. Кроме того, значение имеют бюджетные и макрофинансовые соображения: более низкая ставка уменьшает расходы на обслуживание инструментов с плавающим купоном и на программы льготного кредитования, включая ипотеку.

Отдельно он отметил, что возможное снижение ставки способно привести к умеренному ослаблению рубля, что поддерживает доходы бюджета в национальной валюте, однако одновременно усиливает инфляционные риски через импортные цены. Поэтому подобные решения требуют взвешенного подхода.

В целом, по оценке эксперта, наиболее вероятным остается сохранение ставки на уровне 16% с нейтрально-жесткими сигналами со стороны регулятора. Тема смягчения политики может стать более актуальной на следующих заседаниях — при условии подтвержденного и устойчивого замедления инфляции и стабилизации ожиданий.

Ранее сообщалось, что Росстат расширил перечень товаров и услуг для расчета инфляции до 558 позиций.