Инфляция по-новому: Росстат включил в потребительскую корзину кефир, помаду и доставку
Росстат расширил перечень товаров и услуг для расчета инфляции до 558 позиций
В 2026 году официальный расчет инфляции в России будет опираться на обновленный список из 558 товаров и услуг. Об этом сообщает «РБК».
Росстат пересмотрел структуру потребительской корзины, чтобы она точнее соответствовала актуальным расходам граждан. Главными «новичками» перечня стали позиции, отражающие повседневный быт: кефир, губная помада и услуги курьерской доставки. Последнее нововведение подчеркивает взрывной рост рынка e-commerce и сервисов доставки в последние годы.
Эксперты ведомства подчеркивают, что такие корректировки необходимы для минимизации погрешности при расчете индекса потребительских цен (ИПЦ). Исключение позиций вроде «Ингавирина» или автоматической междугородней связи свидетельствует о снижении их значимости в реальном бюджете среднестатистической российской семьи. Обновленный набор останется неизменным до конца 2026 года.
