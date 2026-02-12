Инфляция по-новому: Росстат включил в потребительскую корзину кефир, помаду и доставку

В 2026 году официальный расчет инфляции в России будет опираться на обновленный список из 558 товаров и услуг. Об этом сообщает «РБК».

Росстат пересмотрел структуру потребительской корзины, чтобы она точнее соответствовала актуальным расходам граждан. Главными «новичками» перечня стали позиции, отражающие повседневный быт: кефир, губная помада и услуги курьерской доставки. Последнее нововведение подчеркивает взрывной рост рынка e-commerce и сервисов доставки в последние годы.

Эксперты ведомства подчеркивают, что такие корректировки необходимы для минимизации погрешности при расчете индекса потребительских цен (ИПЦ). Исключение позиций вроде «Ингавирина» или автоматической междугородней связи свидетельствует о снижении их значимости в реальном бюджете среднестатистической российской семьи. Обновленный набор останется неизменным до конца 2026 года.

Ранее овощная продукция перегнала по стоимости мясную.