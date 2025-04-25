Эксперт Панченко назвал причины роста стоимости картофеля в России

Стоимость картофеля в нашей стране в последнее время сильно удивляет покупателей. По данным Росстата, за последний год он подорожал на 150%, а в ряде случаев — на 250–300%. Эксперт Александр Панченко назвал причины такого удорожания овоща. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, это прежде всего импортный картофель, а именно из Азербайджана и Египта, поскольку в стоимость заложена логистика и курс валют. В свою очередь российский картофель стоит примерно 76-80 рублей.

Агроэксперт добавил, что ключевой причиной удорожания является снижение объемов отечественного производства. Так, в прошлом году площадь посевов сократилась на 14%, и итоговый сбор составил 7,3 млн тонн. Кроме того, погодные аномалии в разных частях страны увеличили расходы на транспортировку и хранение.

По его мнению, с середины мая ситуация изменится. С наступлением нового сезона стартует распродажа старого урожая, и стоимость картофеля постепенно начнет снижаться. В среднем скидка составит примерно 10–15%, однако существенного падения цен ожидать не следует, поскольку продолжает расти стоимость удобрений, топлива и логистики.

Ранее сообщалось, что картофель в Свердловской области за неделю резко подорожал почти до 72 руб.