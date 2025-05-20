Эксперт Панченко назвал причины подорожания черешни

Стоимость ягод, прежде всего черешни, резко выросла в России. Эксперт Александр Панченко определил причины подорожания и перспективы снижения цен. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, на стоимость черешни оказывает большое влияние урожай. Так, в силу нестабильной и холодной погоды в текущем году часть цветков могла погибнуть, что, в свою очередь, скажется на объеме урожая. Помимо этого, сегодня в продаже в основном ранняя черешня, так как сезон еще не стартовал.

Эксперт добавил, что, как и в случае с клубникой, стоимость черешни упадет, когда стартует ее активный сбор. Если клубника дешевеет в начале июня, то черешня станет доступнее ближе к концу месяца, когда крупные производители начнут массовый сбор урожая.

Ранее сообщалось, что у российских производителей алкоголя возник дефицит ягод для выпуска настоек.