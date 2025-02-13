Эксперт Пичугин спрогнозировал уровень ключевой ставки Центробанка до 2026 года

По словам эксперта в сфере частных инвестиций Руслана Пичугина, Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на предстоящем заседании. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что в среднесрочной перспективе падение ставки начнется не раньше середины этого года. К концу 2026 года она может опуститься до 18–19%, однако лишь при достижении целевых показателей инфляции и стабилизации экономики.

По мнению эксперта, объемы кредитования продолжают снижаться, что вызвано в первую очередь ограничением предложения — ужесточением регулирования и более строгими требованиями к заемщикам. Также сохраняется риск ухудшения финансового положения домохозяйств, что приведет к росту просроченной задолженности.

Он подчеркнул, что смягчение политики будет возможным только при устойчивом улучшении ключевых экономических показателей, в том числе снижения инфляции и стабилизации финансовых рынков.

Ранее сообщалось, что депутат Делягин спрогнозировал итоги предстоящего заседания Центробанка РФ по ключевой ставке.