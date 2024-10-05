Эксперт по алкогольному рынку Небольсин перечислил последствия подорожания сидра в России

Отечественные производители сидра столкнулись с дефицитом и подорожанием яблок, необходимых для производства напитка. Так, в ряде регионов их урожай сократили майские заморозки. Все это в итоге может привести к росту цен на сидр. Вице-президент по обороту алкогольной продукции в предприятиях сферы гостеприимства Алексей Небольсин дал оценку этой ситуации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, указанный напиток на самом деле подорожал, и причиной стал неурожай яблок.

Эксперт добавил, что не изменится стоимость только сидра, производимого из китайского, иранского или южно-африканского концентрата. Кроме того, ситуация с ростом цен усугубляет и без того нелегкое положение производителей настоящего сидра, поскольку они не получают такой поддержки, как виноделы.

По его мнению, сидр в последнее время стал весьма востребованным напитком в нашей стране. Вино и сидр являются двумя настоящими напитками. Даже еще Российская империя была страной номер один в производстве настоящего сидра. Однако стоит помнить, что настоящий сидр не продается в банках, а лишь в кегах или бутылках.

Ранее сообщалось, что Роскачество обнаружило массу нарушений в российских сидрах.