Роскачество обнаружило массу нарушений в российских сидрах

Найдены серьезные нарушения в производстве и маркировке многих российских сидровых напитков. Об этом сообщил «РБК», ссылаясь на в пресс-релиз учреждения.

Результаты проверки показали, что многие популярные российские марки сидра содержат в себе компоненты, не заявленные производителями. Так, в напитках бренда Alska было обнаружено превышение концентрации спирта.

В продукции Medovarus, Jagoda, «Дальняя дача» и St. Anton найдены незаявленные в составе консерванты. А в сидрах Posh, Double Tree, Cidre Royal, «Сидровар», «Яблочный сад» и St. Vionnet специалисты зафиксировали повышенное содержание ароматизаторов.

При этом сидры брендов «Мистер лис», Magners, Toute L'Annee, «Ашан», Cidre Royal и «Вкусвилл» полностью соответствовали всем требованиям стандартов.

Ранее в СМИ сообщили о том, что сырная продукция известного бренда Азербайджана оказалась опасной.