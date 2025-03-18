Эксперт по алкорынку Юдич раскрыл революцию крымских вин

По словам эксперта по алкогольному рынку Юрия Юдича, в Крыму после воссоединения с Россией за счет больших инвестиций произошла настоящая винная революция: так, местные вина находятся на мировом уровне благодаря современным технологиям производства. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что сорта винограда делятся на столовые и на те, что используются в производстве вина, которые разделяются на три вида, каждый из которых есть в Крыму и активно используется в местном виноделии. Это коренные или автохтонные сорта винограда — кефесия, кокур белый, международные сорта, вроде каберне-совиньона, шардоне, алиготе, саперави, а также сорта советской селекции — бастардо, рубин голодриги и прочие.

По мнению эксперта, качество вин в Крыму сегодня на уровне зарубежных вин и не уступает.

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