Эксперт по финансам Кузнецова перечислила влияющие на курс рубля события

По словам эксперта по финансам Марии Кузнецовой, из-за растущих девальвационных ожиданий курс российской валюты снижается, но фактически отечественная экономика еще не ощутила на себе влияния новых негативных факторов, тем не менее игроки финансового рынка уже прогнозируют, что в ближайшее время экономика может столкнуться с трудностями. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она уточнила, что в эпицентре событий – российский финансовый и нефтегазовый секторы. Кроме того, оказывают влияние и политические события в Штатах, поскольку Трамп выступает за снижение стоимости нефти и собирается ввести дополнительные пошлины на товары из Китая, Мексики, Канады и Евросоюза.

По мнению эксперта, Банк России контролирует ситуацию и старается поддерживать рубль: до конца года регулятор не станет производить закупки валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу, а также может временно увеличить продажу юаней.

Она добавила, что вероятный прогноз на конец декабря — начало января – около 105-110 рублей за доллар. В более долгосрочной перспективе он может как снизиться, если меры Центробанка РФ окажутся эффективны.

Ранее экономист Беляев заявил, что Банк России искусственно занижал курс рубля к доллару.