Эксперт по ипотечному кредитованию Бабин спрогнозировал увеличение популярности частных домов в России

По данным ВТБ, в России в этом году частные дома будут более чем в полтора раза популярнее квартир. Так, ожидается, что до конца года в стране введут примерно 60 млн кв. м частных домов, что будет сопоставимо с результатом 2023-го. Таким образом, доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья составит 60% против 40% многоквартирного. Эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Бабин пояснил, с чем это связано. Об этом сообщили «Известия».

По его словам, лидером по объему ввода стало Подмосковье, где с января по июль было построено 4,7 млн кв. м, вторую строчку занял Краснодар (2,5 млн кв. м), третью - Ленинградская область (1,6 млн кв. м). при строительстве подобных домов жители РФ ориентируются на такие факторы, как стоимость дома, климатические условия в регионе и скорость возведения объекта.

Эксперт добавил, что также в последнее время спрос на ИЖС «драйвит» разница в стоимости домов и квартир. Так, в крупных городах стоимость частного дома сопоставима со стоимостью небольшой квартиры в черте города, однако она не подходит для семей.

По его мнению, изменение условий государственной поддержки и довольно высокие рыночные ставки «остудят» данный рынок, тем не менее «похолодание» будет кратковременным.

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