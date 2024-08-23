Эксперт по недвижимости Перескокова спрогнозировала цены на аренду квартир в Москве

Стоимость аренды жилья в стране бьет рекорды, начиная прошлого месяца. Однако на рынке все еще можно найти выгодные предложения. Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, где их «ловить» в столице и какими будут цены в сентябре. Об этом сообщило Общественное телевидение России.

По ее словам, аренда сегодня находится на самом пике, поскольку таких высоких цен не было никогда. И на данный момент предпосылок для снижения стоимости нет. Причинами повышения стоимости является приезд студентов, релокантов, а также высокие ставки по ипотеке, ставшие заградительным барьером для покупки квартиры.

Эксперт отметила, что средняя ставка долгосрочной аренды студий в столице сегодня составляет около 70 тыс. рублей в месяц, двушки — около 99 тыс. рублей. И в этом случае нелегко дать точный прогноз о том, как рынок аренды поведет себя дальше. Так, если ставки по ипотеке останутся высокими, то спрос на съемное жилье увеличится еще, соответственно, и стоимость.

Ранее аналитик Олег Репченко пояснил рекорд по ипотечным кредитам в Москве.