Эксперт по недвижимости Радченко пояснила, как банки навариваются на ипотеке
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По словам эксперта по недвижимости Ирины Радченко, банки «навариваются» на ипотеке и создают заградительные барьеры, искусственно завышая ставку. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она пояснила, что среднерыночная ставка сегодня составляет 26%, а маржа банков по-хорошему должна составлять 2%, что дает среднюю ипотечную ставку 23% при ключевой ставке Банка России 21%.
Ранее глава государства Владимир Путин призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой.