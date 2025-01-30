Эксперт по рыбному рынку назвал пути завоевания Россией рынка морепродуктов

Рынок креветок в нашей стране развивается и адаптируется к потребностям покупателей, предлагая им широкий выбор продуктов по доступным ценам, тогда как еще в начале нулевых подобный продукт присутствовал только в дорогих ресторанах. Президент ВАРПЭ Александр Фомин пояснил, откуда завозятся креветки, какие виды предпочитают жители РФ и каким образом ведется контроль качества. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, по большей части поставки креветок ведутся из Индии, Таиланда, Вьетнама и Китая. Покупатели в основном ориентируются на дешевые виды, вроде ваннамея либо тихоокеанской креветки. До 2014 года также в нашу страну экспортировалась дикая северная креветка из Гренландии и скандинавских стран. Тем не менее после введения антироссийских санкций Москва прекратила импорт указанного типа креветки из недружественных стран, после чего данную нишу заняли страны Тихоокеанского региона.

Эксперт пояснил, что наша страна в небольших объемах ведет добычу дикой северной креветки, так называемой суперэлитной, тем не менее отечественных покупателей ею не заинтересуешь, так как она слишком дорогая. Так, для вылова указанной креветки следует снарядить судно, будут траты на топливо, зарплату работникам, из-за чего креветка на выходе дорожает.

По его мнению, Роспотребнадзором и Россельхознадзором ведется регулярный усиленный контроль аквакультурной продукции, поскольку на фермах иногда используются различные добавки недобросовестными поставщиками, а креветки имеют свойство накапливать токсичные вещества.

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