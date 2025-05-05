Эксперт по страхованию Абрамов спрогнозировал рост стоимости автомобилей

По словам специалиста страховой компании Антона Абрамова, новые и бывшие в употреблении автомобилей в ближайшее время могут подорожать из-за возвращения на отечественный рынок корейских марок. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что в сегменте б/у станет увеличиваться конкуренция между «свежими» моделями из Поднебесной и все еще желанными, однако более «подержанными» автомобилями привычных марок. Растущий объем предложения более доступных китайских моделей с пробегом станет сдерживать рост стоимости.

По мнению эксперта, сегодня цена автомобилей с пробегом в целом остается на уровне 2024 года. Свою роль в этом играет и весьма частое обновление модельного ряда, отсутствие подробных каталогов запчастей, что создает трудности для владельцев, а соответственно, и отталкивает потенциальных покупателей.

Ранее сообщалось, что автомобиль «Москвич 3» стал лидером в РФ по снижению цен на новые машины.