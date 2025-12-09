Эксперт пояснил, почему налоговый вычет для покупателей жилья не вырастет

Идея повысить имущественный налоговый вычет в 2,5 раза, активно обсуждаемая в последнее время, скорее всего, останется лишь на бумаге. По словам экономиста Евгения Сивкова, инициатива, озвученная в Государственной Думе, не получит быстрой реализации, несмотря на свою кажущуюся разумность. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он уточнил, что суть вопроса заключается в давно назревшей проблеме. Механизм налогового вычета при покупке жилья не менялся с 2013 года и сегодня выглядит архаичным. Максимальная сумма возврата НДФЛ ограничена примерно 650 тыс. рублей, включая проценты по ипотеке. На фоне текущих цен, когда квартира легко оценивается в 10-20 млн, эта поддержка превращается в символическую и практически не ощущается покупателем. Таким образом, предложение об увеличении — это не новая льгота, а попытка адаптировать старую систему к новой экономической реальности.

По мнению эксперта, однако за этим логичным шагом не последуют реальные действия, уверены аналитики. Причина — в общем векторе налоговой политики государства, который в последние годы сместился в сторону ужесточения контроля и увеличения фискальной отчетности, а не в сторону прямого снижения нагрузки на граждан. Подобные популистские инициативы появляются регулярно, становятся поводом для публичных обсуждений, но почти никогда не доходят до стадии практического воплощения.

Он расценивает данную идею скорее как информационный повод, чем как признак готовящихся перемен. Она создает позитивный фон и иллюзию внимания к проблемам граждан, но не подкреплена политической волей для реализации. Поэтому налогоплательщикам, рассчитывающим на существенную помощь от государства при покупке жилья, в обозримом будущем, увы, придется опираться лишь на собственные ресурсы.

