Эксперт Солодовникова рассказала, как родители могут получить налоговый вычет за детей

Родители могут рассчитывать на стандартный налоговый вычет за детей в размере от 1400 рублей в месяц за одного ребенка, поведала в интервью РИА Новости Марина Солодовникова, эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

По словам эксперта, стандартные налоговые вычеты также включают в себя льготы на детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет для студентов очной формы обучения. Сумма вычета определяется в зависимости от количества детей в семье.

«На первого ребенка он составляет 1,4 тысячи рублей в месяц, на второго — 2,8 тысячи рублей, на третьего — 3 тысячи рублей. Максимальная сумма вычета — 6 тысяч рублей», — сказала агентству Солодовникова.

Специалист подчеркнула, что налоговые вычеты на детей предоставляются до тех пор, пока доход родителя не превысит 450 тысяч рублей с начала года. Это означает, что доход за каждый месяц суммируется, и когда общая сумма достигает указанного порога, право на вычет утрачивается.

Солодовникова также пояснила, что для оформления стандартных налоговых вычетов на детей требуется предоставить работодателю заявление и подтверждающие документы, такие как свидетельство о рождении и другие.

Ранее депутат Говырин пояснил, кому из россиян ждать повышения пенсии с 1 сентября.