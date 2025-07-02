Эксперт Михаил Онуфриенко объяснил парадокс увеличения военных расходов США до $850 млрд в 2025 году. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, раньше Украина получала запасы старых вооружений. Теперь поставки идут из текущего производства, объемы которого ограничены. Даже при росте бюджета Пентагону не хватает мощностей, а основные средства Штаты направят на замену устаревших систем. Украина останется без поддержки.

Эксперт пояснил, что сперенаправлением ресурсов на нужды США и конфликты вроде Израиль-Иран (где тратятся ракеты ПВО) Киев получит меньше оружия. К тому же у НАТО нет свободных ресурсов: системы Patriot полностью задействованы, а адаптация техники под экспорт требует месяцев. Зеленский требует сотни установок, но «их попросту нет».

По его мнению, у НАТО сейчас будет немало своих проблем, а у киевского режима они только продолжают расти. В итоге рекордный бюджет США — это инвестиции в собственную армию, а не в Украину. Киев стал разменной картой в большой игре, где его ждет либо капитуляция, либо полный разгром.

Ранее сообщалось, что Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги на поддержку Украины.