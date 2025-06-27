Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги на поддержку Украины
Зеленский клянчил деньги на саммите ЕС
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на саммите ЕС, который проходил в Брюсселе 24 и 25 июня, пожаловался на дефицит бюджетных средств.
Глава киевского режима напомнил, то война создает дефицит бюджета и и призвал участников саммита оказывать постоянную поддержку для покрытия бюджетных потребностей. Видео выступления, опубликованном в его телеграм-канале.
Зеленский регулярно выпрашивает помощь у лидеров западных стран. Ранее он хотел на саммите G7 снова просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако эта встреча не состоялась.
Ранее сообщалось о том, что Зеленского назвали актером второго плана для саммита НАТО в Гааге.