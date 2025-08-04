Эксперт пояснил суть кризиса ресторанного бизнеса в России

Российский ресторанный бизнес сдает позиции: сети теряют клиентов, а владельцам все сложнее удерживать заведения на плаву. Эксперты отрасли подтверждают тревожную тенденцию. Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров поясняет ситуацию: хотя массового закрытия ресторанов в Москве нет, сектор ощущает давление кризиса. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, основные причины — ошибки в концепции, кадровые проблемы, рост цен на продукты и коммунальные услуги. Главным убийцей новых заведений Бухаров называет неподъемную аренду, из-за которой многие закрываются уже в первый год. Конкуренция на рынке высокая, но креатив отсутствует. Заведения пытаются привлечь гостей мероприятиями, но различия минимальны — лишь в цене и вкусе.

Эксперт подчеркнул, что дополнительный удар по традиционным ресторанам наносит агрессивное развитие доставки. Ритейл переманивает значительную часть аудитории, предпочитающей домашние обеды походу в заведение.

По его мнению, ситуация нестабильна. Заведения открываются и закрываются с обычной периодичностью, но выжить в условиях растущих издержек, высокой конкуренции, однообразия концепций и нарастающего давления со стороны доставки становится крайне сложной задачей.

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