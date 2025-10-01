Эксперт пояснил влияние применения присадок и этанола на объемы топлива в стране

Российские власти рассматривают возможность временного возврата к использованию монометиланилина — запрещенной с 2016 года присадки — для стабилизации рынка бензина. Эта инициатива, озвученная вице-премьером Александром Новаком, призвана компенсировать возникший дефицит топлива и должна обеспечить дополнительно около 50 тыс. тонн бензина ежемесячно. Параллельно обсуждается стимулирование применения этилового спирта в нефтепереработке, что может дать еще 100 тыс. тонн топлива в месяц. Как поясняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, подобные меры не следует рассматривать как отказ от экологических стандартов в угоду объемам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, речь идет о гибком реагировании на изменившиеся внешнеэкономические условия. Изначальный отказ от ММА был связан с необходимостью соответствовать европейским требованиям, но после переориентации экспортных потоков такие ограничения потеряли прежнюю актуальность. Использование же спиртов в производстве топлива — мировая практика, особенно распространенная в США.

Эксперт пояснил, что тем не менее практический эффект от этих нововведений будет довольно скромным. Годовой объем производства бензина в России составляет 40-42 млн тонн, тогда полугодовое применение ММА добавит лишь 300 тыс. тонн, а использование этанола — около 1,2 млн тонн в год. Эти цифры не способны кардинально изменить ситуацию на рынке.

По его мнению, предлагаемые меры стоит рассматривать не как решение проблемы дефицита, а как инструмент повышения гибкости и устойчивости топливного рынка в условиях логистических сбоев. Более существенным направлением развития, по мнению эксперта, могло бы стать ускоренное развитие газомоторной тематики, потенциал которой измеряется миллиардами кубометров и способен значительно диверсифицировать топливный баланс страны.

Ранее энергетик Фролов связал дефицит топлива на АЗС с рядом причин.