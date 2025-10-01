Эксперт раскрыл причины дефицита топлива на российских АЗС

В ряде российских регионов автозаправочные станции столкнулись с реальным дефицитом топлива. Отдельные сети вводят ограничения на объемы продаж бензина, а некоторые АЗС временно перешли исключительно на торговлю дизельным топливом, что свидетельствует о системных перебоях в поставках. Как пояснил в эфире радио Sputnik эксперт в области энергетики Александр Фролов, сложившаяся ситуация вызвана комплексом причин.

По его словам, на рынке одновременно сошлись три ключевых фактора: традиционный сезонный рост спроса, плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и заметное удорожание бензина на биржевых торгах. Эти обстоятельства создали эффект «идеального шторма», приведшего к дисбалансу между предложением и спросом.

Эксперт подчеркнул, что ситуация носит временный характер. Так, к концу октября — началу ноября биржевые котировки пойдут на спад, а вместе с ними стабилизируются и оптовые цены. Это позволит постепенно восстановить нормальные продажи на большинстве заправок, за исключением тех, кто не выдержит рыночных колебаний. Таким образом, текущие трудности рассматриваются специалистами как переходный этап, после которого рынок ожидает фаза ценовой стабилизации.

Ранее сообщалось, что независимые АЗС в России оказались на грани массового закрытия из-за дефицита бензина и отрицательной рентабельности.