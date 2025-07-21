Эксперт посоветовал россиянам срочно покупать доллары

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж Александр Шнейдерман дал рекомендации по покупке американской валюты. По его мнению, тем, кому необходимы доллары, например, для заграничной поездки, стоит поторопиться с приобретением валюты, пишет РИА Новости .

Специалист пояснил, что текущая низкая активность на рынке создает благоприятные условия для проведения операций покупки и продажи валюты без существенных издержек. Однако во второй половине лета ожидается напряженный период для рубля, не исключен резкий разворот курса.

Шнейдерман отметил, что до конца июля сохраняется возможность снижения курса доллара до ₽75–76 при отсутствии неблагоприятных внешних факторов. Однако ситуация может измениться, если Центральный банк снизит ставку сразу на 2 процентных пункта — в этом случае возможно ослабление рубля. Учитывая, что курс длительное время находился в диапазоне ₽77,40–79,50, разворот может оказаться достаточно резким.

При отсутствии непредвиденных негативных событий курс американской валюты до начала осени может оставаться в комфортных рамках, что будет способствовать росту покупок, прогнозирует эксперт.

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