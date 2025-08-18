Эксперт Пожарская раскрыла причины просрочек по кредитам в России

За последний год сумма просроченных платежей по ипотеке и автокредитам в России достигла рекордных значений — 95 и 35 миллиардов рублей соответственно. По мнению эксперта проекта «За права заемщиков» Александры Пожарской, резкий рост задолженностей — прямое следствие политики банков. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она уточнила, что финансовые организации, стремясь к максимальной прибыли, ранее массово выдавали кредиты без должной проверки платежеспособности клиентов. Особой популярностью пользовались именно ипотека и автокредиты — благодаря залоговому обеспечению банки могли предлагать более низкие ставки, минимизируя свои риски.

По словам эксперта, экономический кризис и скачок ключевой ставки до 20% годовых поставили многих заемщиков на грань выживания. Те, кто брал ипотеку под 8-12%, теперь не могут рефинансировать кредиты на выгодных условиях. Банки, в свою очередь, ужесточили требования к клиентам, сократив выдачу новых займов.

Она спрогнозировала дальнейшее ухудшение ситуации, если не будут приняты меры по снижению долговой нагрузки. Возможные решения — государственные программы реструктуризации или временные льготы для добросовестных заемщиков. Однако пока миллионы россиян вынуждены балансировать между необходимостью платить по счетам и резко возросшими расходами на жизнь.

