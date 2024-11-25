Эксперт предрек ЕС сложности с заполнением ПХГ к зиме из-за санкций против РФ

Европа ввела санкции против российского «Газпромбанка», и теперь ей будет сложнее проводить расчеты за газ, поступающий из РФ. Это создаст ЕС определенные сложности. Так считает Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал». Его точку зрения привело РИА Новости.

Скрябин допустил, что европейские страны, которые получают газ из России, каким-либо образом смогут справиться с проблемой расчетов.

«Если же предположить негативный сценарий, то «выпадающий» объем составит около 30 миллиардов кубометров в год, что составляет 10% общего потребления», — указал он.

В то же время в подземных хранилищах газа, которые выстроены в странах Евросоюза, на зиму запасают чуть более 100 млрд кубометров топлива. Даже если предположить, что в ЕС все пройдет гладко этой зимой, то при подготовке к следующему зимнему сезону начнутся сложности с полным заполнением хранилищ. Европа постарается заместить сырье из РФ, но остается большой риск заметного роста цен на газ.

Ранее сообщалось, что Чехия потратила на закупку российских нефти и газа 7 млрд евро. Это в пять раз больше тех сумм, которые она направила на поддержку Украины. В частности, чешские компании получили более миллиарда евро сверхприбылей за счет скидок на топливо из РФ.