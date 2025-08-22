Эксперт предрек падение цен на подержанные иномарки из-за распродажи таксопарков

Весной 2026 года российский рынок подержанных автомобилей ожидают значительные изменения из-за закона о такси. Таким мнением в интервью «Российской газете» поделился директор департамента автомобилей с пробегом одной из компаний Вадим Черноусов.

Согласно новому закону о локализации транспорта для такси и легковых перевозок, с марта 2026 года перевозчики лишатся возможности закупать иностранные машины. Также станет невозможной перерегистрация в реестре транспорта уже используемых иномарок.

По мнению Черноусова, это приведет к тому, что таксопарки начнут массово выводить и распродавать подержанные иномарки, доля которых в данном сегменте превышает 80%.

«Уже сейчас мы видим большое количество автомобилей на рынке пробега в лизинговых компаниях, которые использовались в сервисах такси, и цены на них выставлены очень привлекательные», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что машины с лицензией такси не являются серьезными конкурентами обычным автомобилям. Однако машины, использовавшиеся в операционном лизинге, могут серьезно повлиять на стоимость аналогичных моделей, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начали вылавливать таксистов-нелегалов.