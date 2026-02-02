Эксперт предупредил, что реформа распределения медиков может усилить нехватку врачей

Планируемая реформа, которая предполагает обязательную отработку для выпускников медицинских вузов, может привести к обратному эффекту и лишь усугубить кадровый кризис в здравоохранении. Такую точку зрения в беседе с радио Sputnik высказала менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова. Ее опасения связаны с тем, что медицина и без того остается одной из самых дефицитных отраслей на рынке труда, несмотря на общее смягчение ситуации в конце 2025 года.

Как поясняет эксперт, проблема кроется в самой природе этих профессий. Медицина, наряду с высокотехнологичными производствами вроде машиностроения, приборостроения или фармацевтики, требует длительного и сложного обучения, а также накопления уникального практического опыта. Это создает естественный дефицит кадров, который искусственные административные меры, такие как принудительное распределение, могут только обострить, демотивируя молодых специалистов. При этом спрос в отрасли меняется: сегодня все больше нужны гибридные роли, например, медицинские менеджеры, которые совмещают клинические знания с управленческими навыками.

По ее словам, ситуация с кадрами высокой квалификации остается напряженной и в других сферах. Острый дефицит сохраняется на инженеров всех профилей, особенно в стратегической электронике, на руководителей производств и на квалифицированных рабочих — токарей и сварщиков. Нехватка ощущается и среди водителей специальной техники, чья работа требует особой квалификации. Параллельно на первый план выходят задачи, связанные с цифровой трансформацией и кибербезопасностью.

Эксперт отметила, что власти и бизнес пытаются решать проблему, в том числе через выравнивание зарплат между столицами и регионами, чтобы удержать специалистов на местах. Однако для решения фундаментального кадрового дефицита в критически важных отраслях, таких как медицина, требуются системные меры по повышению привлекательности профессий, а не только административное регулирование, которое может дать обратный результат.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о целевой ординатуре для бюджетников-медиков.