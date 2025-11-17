«Обязаны по договору»: Путин подписал закон о целевой ординатуре для бюджетников-медиков

Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий медиков-бюджетников заключать договоры о целевой ординатуре до окончания вуза. Новые правила направлены на борьбу с кадровым дефицитом в здравоохранении. Об этом сообщило РИА Новости.

Выпускников медицинских вузов, обучавшихся на бюджете, теперь законодательно обяжут отработать по распределению. Согласно новому закону, будущие врачи должны подписать целевой договор еще до прохождения итоговой аттестации. Это решение призвано обеспечить регионы квалифицированными кадрами и решить проблему нехватки врачей в районных больницах.

Для нарушителей предусмотрены серьезные финансовые санкции. Медик, отказавшийся от выполнения обязательств, должен будет возместить государству стоимость обучения и заплатить штраф в двойном размере от этой суммы. Закон также вводит обязательное наставничество для молодых специалистов сроком до трех лет и расширяет перечень организаций, которые могут выступать заказчиками целевого обучения.

