Эксперт предупредил об опасности ужесточения валютного контроля в России

В российском экономическом пространстве вновь обсуждается возможность ужесточения контроля за валютными операциями через возвращение уголовной ответственности за их незаконное проведение. На текущий момент граждане и бизнес сохраняют возможность относительно свободно покупать иностранную валюту как наличными, так и безналичным способом, соблюдая установленные требования по документированию. Как пояснил в эфире Общественной Службы Новостей аналитик Юрий Лылов, любые попытки усилить регуляторное давление несут в себе значительные риски.

По его словам, жесткие запреты в экономической сфере часто оказываются неэффективными, поскольку провоцируют создание теневых схем и формирование черного рынка для их обхода. Уже существующие лимиты, такие как запрет на вывоз более одного миллиона долларов в месяц, сами по себе способствуют снижению долларизации, и дальнейшее ужесточение может дать обратный эффект.

Аналитик добавил, что последствия новых ограничений могут быть разрушительными для экономического климата. Вместо повышения финансовой стабильности это может подорвать доверие к национальной валюте и стимулировать рост подпольных валютных операций.

По его мнению, итогом потенциального ужесточения политики может стать не укрепление, а ослабление финансовой системы. Аналитик призывает к крайней осторожности, отмечая, что в сложившейся экономической ситуации дополнительные запреты представляют собой серьезную угрозу, способную дестабилизировать легальный валютный рынок и подтолкнуть участников экономики в теневой сектор.

