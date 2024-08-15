Эксперт Пысин назвал необходимую для ипотеки в Москве зарплату

Для того, чтобы взять в Москве в ипотеку хотя бы однокомнатную квартиру, надо зарабатывать ежемесячно не менее 273 тыс. рублей. Так считает Анатолий Пысин, гендиректор «Центрального департамента недвижимости». Его мнение привело агентство РИАМО.

Специалист по недвижимости сообщил, что средняя «однушка» на вторичном рынке в столице сейчас стоит в районе 11,8 млн рублей. Если брать ее в ипотеку на 20 лет, то при ставке в 20,5% даже с первоначальным взносом заемщик будет вынужден отдавать банку по 163,9 тыс. рублей каждый месяц. Следовательно, его зарплата должна быть значительно больше.

«Соответственно, для одобрения такого кредита доход заемщика должен превышать 273 тыс. руб.», — указал он.

При приобретении двухкомнатной квартиры ежемесячные доходы обязаны быть еще выше. Стоимость данного жилья в среднем составляет 17,4 млн. Платеж в таком случае будет доходить до 241,6 тыс. рублей. Для одобрения банком ипотечного займа зарплата должна превышать 400 тыс. рублей.

Ранее аналитики сообщили, что стоимость ипотеки в России поставила новый рекорд. Она достигла своего исторического максимума из-за очень высокой ставки Центробанка.