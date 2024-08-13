Стоимость ипотеки в России достигла исторического максимума

Стоимость ипотеки в России установила новый рекорд, а средневзвешенные ставки на новостройки теперь составляют 20,81% годовых, прибавив в течение недели еще 1.14 п. п. О данном факте сообщает информационный канал «Brief» и ссылается данные портала Дом.РФ.

Предыдущий рекорд был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка резко увеличилась в связи с началом специальной военной операции, введением странами Запада в отношении России новых санкций, а также скачка ключевой ставки Центробанка. При этом, стоимость ипотеки довольно быстро снизилась, а к маю она составляла 15% годовых.

Ранее эксперт сообщал о том, из-за каких причин россияне могут лишиться дачного участка. Также известный российский адвокат Сергей Жорин заявил, что благодаря нововведению могут появиться новые коррупционные схемы, которые при определенном развитии событий будут использовать не чистые на руку должностные лица.