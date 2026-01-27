Эксперт раскритиковал идею легализации онлайн-казино для пополнения бюджета

Инициатива Минфина России о легализации онлайн-казино для пополнения бюджета и вытеснения теневого рынка вызвала резкую критику со стороны экспертов. Как отмечает в беседе с Argumenti.ru психолог и полковник юстиции Евгений Лубков, эта логика глубоко ошибочна и напоминает попытку бороться с наркоторговлей, узаконив тяжелые наркотики под видом налогообложения и контроля.

Его суть возражений сводится к тому, что легальный рынок по определению не может конкурировать с нелегальным в борьбе за самого уязвимого потребителя. Нелегальные площадки всегда будут предлагать игроманам то, чего не позволит себе регулируемый оператор: агрессивные бонусы, отсутствие лимитов и иллюзию быстрого отыгрыша. Игрок, движимый зависимостью, ищет не законность, а возможность продолжить игру, и потому неизбежно уйдет в тень, где меньше ограничений. Таким образом, легализация создаст лишь видимость порядка, не решив корень проблемы, а на деле — нормализует само явление.

По словам полковника юстиции, последствия такой «нормализации» могут быть крайне разрушительными для общества. Мировая практика показывает, что массовая игромания почти всегда тянет за собой шлейф сопутствующих бед — рост наркозависимости и всплеск мелкого криминала. Когда человек теряет контроль в одной сфере, рушатся границы и в других. Лубков, опираясь на свой профессиональный опыт, приводит горькие примеры: люди, потерявшие из-за казино все, часто встают на преступный путь не по злому умыслу, а под давлением долгов и отчаяния.

Таким образом, вместо декларируемой победы над нелегальным рынком, общество получит лишь иллюзию контроля, стирающую саму границу между допустимым и разрушительным. Более разумной альтернативой, по мнению эксперта, должна стать не легализация, а честная и масштабная профилактика. Необходимы образовательные программы в школах и серьезная медиакампания, которые покажут реальную цену азартных игр и других зависимостей. Устойчивость и человека, и общества строится не на вере в удачу, а на ценности собственного развития и ответственном выборе.

Ранее сообщалось, что с сентября россияне смогут сами запретить себе делать ставки.