Эксперт раскритиковала идею Госдумы увеличить отпуск за счет выходных

В Государственной думе рассматривается инициатива, которая может изменить привычный порядок предоставления ежегодных отпусков. Депутаты предложили исключить выходные дни из расчета 28-дневного оплачиваемого отдыха, что фактически увеличит продолжительность отпуска до 36 дней. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в комментарии «Вечерней Москве» раскритиковала данное предложение, указав на его нецелесообразность.

По ее мнению, российские работники и так имеют достаточную продолжительность отдыха в сравнении с международной практикой, а дополнительное увеличение отпусков лишь создаст избыточную нагрузку на кадровые службы предприятий.

Специалист подчеркнула, что при необходимости увеличения времени отдыха более логичным было бы прямое добавление календарных дней к установленному отпуску, а не усложнение системы расчета через исключение выходных. При этом порядок начисления отпускных сохранится независимо от принятых изменений.

По ее словам, несмотря на благие намерения инициаторов, предлагаемая реформа может привести к непропорциональному росту административной нагрузки на бизнес без существенного улучшения положения работников. Таким образом, существующая система отпусков достаточно сбалансирована и не требует кардинального пересмотра.

Ранее также депутат Нилов заявил, что увеличение отпусков упирается в финансы.