В Госдуме усомнились в целесообразности удлинения отпусков

Попытка увеличить продолжительность отпусков за счет исключения выходных дней создаст дополнительную финансовую нагрузку на бюджетную систему и работодателей. Как заявил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в интервью NEWS.ru, хотя инициатива выглядит привлекательной для граждан, ее реализация потребует тщательной оценки экономических последствий.

Депутат отметил, что текущая практика демонстрирует парадоксальную ситуацию: многие россияне годами не используют положенные отпускные дни, несмотря на их важность для восстановления здоровья и решения личных вопросов. Это ставит под вопрос целесообразность введения дополнительных дней отдыха при существующей низкой востребованности уже доступных возможностей.

По его словам, ключевым фактором при рассмотрении инициативы станет позиция правительства и социальных партнеров. Нилов подчеркнул, что только после всестороннего обсуждения в трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и представителей бизнеса можно будет говорить о реальных перспективах подобных изменений в трудовом законодательстве.

Парламентарий отметил, что, несмотря на внешнюю привлекательность идеи увеличения отпусков, ее судьба будет определяться комплексной оценкой готовности всех сторон нести дополнительные расходы. Итогом обсуждения станет поиск баланса между социальными гарантиями для работников и экономическими возможностями бюджета и предприятий.

Ранее сообщалось, что депутаты предложили исключить выходные дни из оплачиваемого отпуска.