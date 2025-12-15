Эксперт раскрыл, какую ключевую ставку установят на последнем заседании ЦБ РФ в этом году

Финансовые рынки замерли в ожидании итогов последнего в этом году заседания совета директоров Банка России, которое состоится 19 декабря. Главный вопрос — продолжит ли регулятор цикл смягчения денежно-кредитной политики, начатый летом, или сделает паузу. Эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто допустил возможность пятого снижения ключевой ставки подряд, однако предупредил, что ждать резкого движения не стоит. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, решение, как всегда, будет зависеть от данных по инфляции, но здесь кроется главная интрига. Как поясняет эксперт, существует два разных взгляда на рост цен: официальная статистика Росстата и собственная аналитика ЦБ. Если первая может фиксировать снижение, то аналитики Центробанка часто видят иную картину — инфляция не падает, а лишь замедляет свой рост. Поскольку решение по ставке принимает именно регулятор, он будет опираться на свои, более консервативные оценки. Если в ЦБ по-прежнему считают, что инфляционное давление сохраняется, то и пространство для маневра у них крайне ограничено.

Эксперт уточнил, что наиболее вероятным сценарием становится либо символическое снижение на 0,25-0,5 процентных пункта, либо даже полная пауза. Ранее в этом году Банк России уже четыре раза понижал ставку: с 21% до 16,5% годовых, и сейчас он явно приближается к тому уровню, который считает нейтральным в текущих условиях.

По его мнению, слишком агрессивное смягчение может разогнать инфляционные ожидания, а излишняя жесткость — задушить экономический рост. В любом случае ЦБ, судя по всему, предпочтет осторожность, оставляя за собой пространство для маневров в непредсказуемом 2026 году.

Ранее россиянам объяснили плюсы и минусы вкладов, привязанных к ключевой ставке ЦБ.