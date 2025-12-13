Россиянам объяснили плюсы и минусы вкладов, привязанных к ключевой ставке ЦБ

Как отмечает РБК, суть продукта заключается в том, что доходность по депозиту изменяется вслед за изменениями денежно-кредитной политики регулятора, оперативно на них реагируя. Однако переменный характер ставки является и основным риском.

Такие вклады могут быть выгоднее классических депозитов с фиксированной ставкой в период, когда ключевая ставка ЦБ растет или остается стабильно высокой. Однако в цикле ее снижения традиционные вклады становятся более предпочтительными, так как они сохраняют изначально зафиксированную доходность.

Таким образом, конечная прибыль вкладчика напрямую зависит от макроэкономической ситуации и устойчивости политики регулятора.

Подобные продукты подходят инвесторам, готовым принять риск потенциального снижения ставки, тем, кто считает, что период высокой ключевой ставки продлится дольше срока вклада, а также для диверсификации сбережений между фиксированными и переменными депозитами.

Они рассчитаны на клиентов, которые понимают природу изменений ключевой ставки и спокойно относятся к возможным колебаниям дохода.

