Независимые АЗС в России оказались на грани массового закрытия из-за дефицита бензина и отрицательной рентабельности

Более половины автозаправочных станций России находятся под угрозой закрытия из-за перебоев с поставками бензина и отрицательной рентабельности. Российский топливный союз направил вице-премьеру Александру Новаку тревожное письмо с предупреждением о надвигающемся коллапсе рынка. Об этом пишет РИА Новости.

Независимые автозаправочные станции, составляющие около 60% от общего числа АЗС в стране, столкнулись с риском полного прекращения деятельности. Российский топливный союз в официальном обращении к вице-премьеру Александру Новаку констатировал, что в отдельных регионах уже наблюдаются продолжительные перебои с поставками бензина, приводящие к фактическому закрытию заправок.

Кризисную ситуацию обусловили два ключевых фактора. Во-первых, оптовые цены на бензин достигли розничных показателей, а с учетом инфляции затрат рентабельность продаж стала глубоко отрицательной. Во-вторых, независимые сети сталкиваются со срывом сроков отгрузки биржевого топлива — задержки достигают полутора-двух месяцев при существенном недовыполнении объемов поставок.

Примечательно, что нефтяные компании продолжают в полном объеме обеспечивать топливом собственные сбытовые сети, ограничивая поставки независимым операторам. Введенный запрет на экспорт бензина, по оценке РТС, не оказал существенного влияния на улучшение ситуации. Аналогичные проблемы начинают проявляться и на рынке дизельного топлива, где также наблюдается сокращение биржевых продаж и рост оптовых цен.

Для стабилизации обстановки Топливный союз предложил правительству комплекс мер, включающий обеспечение выполнения рекомендаций Минэнерго по объемам биржевых продаж, временный запрет экспорта дизтоплива и изменение методики расчета допустимого роста розничных цен.

