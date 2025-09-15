В Госдуме указали на проблему уровня ключевой ставки ЦБ

Центробанк России в очередной раз смягчил денежно-кредитную политику, понизив ключевую ставку с 18% до 17%. Это решение уже отразилось на рынке: коммерческие банки незначительно снизили проценты как по кредитам, так и по депозитам. Депутат нижней палаты парламента Михаил Делягин раскрыл, способно ли такое точечное изменение оживить экономику, кому оно принесет выгоду, а кого заставит столкнуться с новыми трудностями. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он указывает на системную проблему: даже после снижения ставка остается критически высокой для реального сектора. Рентабельность крупных российских предприятий упала до 6,1%, что делает недоступными кредиты под текущие проценты. Для устойчивого роста бизнесу нужны займы под 4%, что предполагает ключевую ставку не выше 2%. Однако даже при гипотетическом снижении до 7,5% конечная стоимость кредита для предприятия составит не менее 10%, что по-прежнему неподъемно для большинства. Снижение на один пункт экономист сравнивает с попыткой лечить тяжелую болезнь пластырем — эффект практически нулевой.

Главными последствиями сохранения высокой ставки становятся стагнация производства и сокращение инвестиций. По мнению парламентария, грузоперевозки сокращаются, металлургия, автомобилестроение и сельхозмашиностроение демонстрируют спад. Сельское хозяйство также показывает тревожные признаки отката, что ставит под угрозу продовольственную безопасность. Вместо стимулирования роста высокая ставка душит и без того ослабленную экономику.

Делягин видит выход в комплексных мерах: обуздании аппетитов монополий, введении разумного протекционизма и жестком ограничении финансовых спекуляций. Однако, по его мнению, текущая либеральная модель управления исключает такие шаги, так как власти ставят приоритетом интересы финансового сектора над нуждами реальной экономики. Это приводит к хроническому оттоку капитала и отсутствию стимулов для развития.

По его словам, в итоге появляется замкнутый круг: вместо борьбы с настоящими причинами инфляции и спада применяется один инструмент — завышенная ключевая ставка. Это лишь усугубляет проблемы, загоняя экономику в стагнацию. Без смены политического курса и перехода к поддержке производства даже дальнейшее снижение ставки не сможет запустить устойчивый рост, а лишь ненадолго отсрочит неизбежное обострение кризиса.

Ранее сообщалось, что ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку, но не до 16%, а до 17%.