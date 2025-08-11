Эксперт раскрыла причины роста цен на туристические услуги на Южном берегу Крыма

Рост популярности крымских курортов среди российских отдыхающих привел к заметному подорожанию туристических услуг на Южном берегу. Как сообщила эксперт Кристина Загуменная, этот тренд обусловлен переориентацией туристов с зарубежных направлений на внутренний отдых. Об этом сообщает «Крым 24».

По ее словам, на фоне повышенного спроса в регионе активно развивается инфраструктура. Появляются новые рекреационные зоны, а благодаря государственной поддержке растет число небольших гостевых домов и мини-отелей. Это поможет увеличить вместимость курортов и частично решить проблему нехватки мест размещения.

Эксперт добавила, что последствия такого развития событий неоднозначны. С одной стороны, туристы столкнутся с более высокими ценами, с другой - получат улучшенный сервис и больше вариантов для отдыха.

Итогом станет постепенная трансформация Южного Крыма в современный курортный кластер, способный конкурировать с зарубежными аналогами. Однако в ближайшей перспективе отдыхающим стоит готовиться к более серьезным тратам на крымские каникулы.

Ранее эксперт Вахрушев заявил, что бархатный сезон в Крыму продлится до октября.