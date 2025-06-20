Эксперт рассказал, как увеличить зарплаты россиян
Эксперт Пищальников: замена каникул в январе и мае позволит повысить зарплаты
Фото: [pxhere.com]
Зарплаты россиян по-прежнему невелики, но есть способы их повысить, заявил «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.
По мнению эксперта, для этого нужно повышать производительность труда. А для этого нужно оптимизировать и организовать процессы – главный ресурс, который позволяет компаниям не только создавать комфортные условия для людей, но и производить конкурентный товар с высокой маржинальностью, пояснил Пищальников.
Еще один инструмент – это корректировка праздничного графика. Так, эксперт предлагает заменить каникулы в январе и мае на шесть коротких рабочих недель по три дня в году.
В перспективе данная мера будет способствовать росту благосостояния сотрудников, заключил собеседник издания.
Ранее сообщалось о том, что депутат Бессараб напомнила о грядущих индексациях пенсий.