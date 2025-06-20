Депутат Бессараб напомнила о грядущих индексациях пенсий

В этом году будут проиндексированы пенсионные выплаты, рассказала агентству «Прайм» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так, с 1 августа будут проиндексированы страховые пенсии работающих пенсионеров, а с 1 октября — пенсии военных пенсионеров.

В августе будет произведен автоматический перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. При этом будут учтены индивидуальные пенсионные коэффициенты, накопленные за прошлый год. Индексация пройдет в беззаявительном порядке.

Пенсии военнослужащих будут проиндексированы на 4,5%. Уровень инфляции заложен только прогнозируемый,

Бессараб также напомнила, что в начале этого года по поручению президента РФ пенсии были доиндексированы на уровень реальной годовой инфляции.

«Посмотрим, что будет в начале 2026 года», — заключила парламентарий.

Ранее сообщало о том, что работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии.