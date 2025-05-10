Эксперт рассказал, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги

Людям пожилого возраста не стоит вкладывать деньги в ценные бумаги и финансовые пирамиды, сообщил в интервью агентству «Прайм» эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Дело в том, пояснил эксперт, то вложение в ценные бумаги требует не только опыта, но и стрессоустойчивости.

Вкладывать деньги в акции пенсионерам не стоит из-за высоких рисков, а также из-за того, что в случае снижения стоимости, они могут вызвать у пенсионера сильное разочарование негативно отразиться на их здоровье, отметил Бархота.

Опасными считаются и финансовые пирамиды, так как участие в них может обернуться потерей денежных средств, добавил он.

Бархота посоветовал пенсионерам обратить внимание на банковские вклады, а также рассмотреть возможность вложения средств в золото или недвижимость.

Ранее сообщалось о том, что Социальный фонд России подсчитал размер пенсионных накоплений россиян.