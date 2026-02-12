Эксперт рассказал о порядке получения вычетов через личный кабинет

Граждане России, уплачивающие НДФЛ и находящиеся в стране не менее 183 дней в году, в 2026 году смогут оформить налоговые вычеты, в том числе в автоматическом режиме через личный кабинет ФНС, сообщил РИА Новости налоговый адвокат Андрей Костин.

Работодатель удерживает подоходный налог по ставке от 13% для доходов до 2,4 млн рублей в год и до 22% при заработке свыше 50 млн рублей. Часть уплаченного налога можно вернуть из бюджета в форме вычета, напомнил эксперт.

В 2026 году продолжит действовать упрощенный порядок оформления. Если сведения о расходах уже поступили в налоговую службу, гражданину не потребуется собирать документы: в личном кабинете на сайте ФНС появится предзаполненное заявление. Его необходимо проверить и подтвердить, после чего средства перечислят на указанный счет.

В автоматическом формате доступны имущественные вычеты при покупке или строительстве жилья, возврат по ипотечным процентам, социальные вычеты за лечение, обучение и занятия спортом, а также инвестиционные — по индивидуальным инвестиционным счетам, добровольным пенсионным взносам, страхованию жизни и ДМС.

Максимальная база для имущественного вычета при покупке жилья составляет 2 млн рублей, что позволяет вернуть до 260 тыс. рублей при ставке 13%. По ипотечным процентам лимит — 3 млн рублей, максимальный возврат — 390 тыс. рублей. Эти вычеты предоставляются однократно.

Социальные и инвестиционные вычеты можно получать ежегодно. Их предельная база составляет 400 тыс. рублей, что дает возможность вернуть до 52 тыс. рублей в зависимости от категории расходов.

