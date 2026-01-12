Эксперт рассказал, сколько нужно откладывать, чтобы увеличить пенсию

Даже небольшие, но регулярные накопления могут заметно увеличить будущую пенсию. Эксперты объясняют, сколько нужно откладывать в месяц и как срок сбережений влияет на итоговую сумму. Размер будущей прибавки к пенсии напрямую зависит от того, как рано человек начинает копить и сколько времени готов откладывать деньги. Об этом агентству « Прайм » рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

По его словам, ключевой фактор — срок накоплений. Чем он больше, тем меньше ежемесячный взнос, необходимый для формирования ощутимого капитала. Именно поэтому начинать откладывать сбережения выгоднее в молодом возрасте. Те, кто только выходит на рынок труда, могут собрать значительную сумму, откладывая совсем небольшие деньги.

В качестве примера Беляков привел программу долгосрочных сбережений. Если ежемесячно направлять на счет по ₽1 000, то за 25 лет сумма накоплений может достигнуть ₽2,1 млн. Эти средства можно получить сразу или оформить негосударственную пенсию — около ₽18 тыс. в месяц в течение 10 лет либо примерно ₽6 тыс. ежемесячно пожизненно.

При более длительном сроке эффект становится заметнее. За 30 лет те же ₽1 000 в месяц превращаются примерно в ₽3,5 млн. Это позволяет получать около ₽30 тыс. в месяц в течение 10 лет или порядка ₽11 тыс. пожизненно.

Если же откладывать больше, результат достигается быстрее. Так, взнос в ₽3 тыс. ежемесячно за 15 лет формирует капитал около ₽2,2 млн. Он дает возможность получать примерно ₽19 тыс. в месяц в течение 10 лет либо около ₽5 тыс. ежемесячно на протяжении всей жизни.

