Эксперт рассказала, как выбрать самый выгодный вклад в условиях снижения ставок

На фоне снижения ставок при выборе банковского вклада решающим фактором становится не только процент, пояснила агентству « Прайм » аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева. По ее словам, выгодность предложения определяется сразу несколькими условиями, а не только цифрой в рекламе.

Сейчас максимальные ставки доступны на срок до полугода и редко превышают 14–15% годовых. В отдельных банках второго эшелона встречаются более высокие проценты, но обычно они связаны с обязательной покупкой страховки или дополнительных услуг.

Эксперт выделила основные критерии для оценки вкладов:

оптимальный срок размещения средств — от 6 до 12 месяцев;

условия досрочного снятия: высокие проценты действуют только при полном соблюдении срока;

капитализация процентов, которая увеличивает доходность при долгосрочном размещении;

привязка к ключевой ставке: в текущих условиях это скорее минус, так как при снижении ключа падает и доход;

бонусные предложения для новых клиентов, требующие внимательного изучения.

Для сохранения доходности аналитик рекомендует распределять сбережения по нескольким вкладам сроком от трех месяцев до года. Такой подход позволяет воспользоваться бонусами краткосрочных предложений и зафиксировать проценты на фоне возможного дальнейшего снижения ставок.

