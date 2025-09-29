Корнилова рассказала, когда за подарок нужно платить НДФЛ

В России часть подарков облагается налогом на доходы физических лиц, напомнила нотариус Мария Корнилова в беседе с агентством « Прайм ». Все зависит от того, что именно дарят и кем приходится даритель получателю.

По словам эксперта, обычные подарки — деньги, бытовые вещи, предметы быта — налогом не облагаются. То есть подаренный друзьями дорогой сервиз или денежная сумма на праздник не потребуют обращения в налоговую.

Однако существуют категории подарков, за которые НДФЛ придется заплатить. К ним относятся недвижимость, автомобили, акции, доли в компаниях, паи, а также цифровые финансовые активы и иные цифровые права. В таких случаях налог рассчитывается исходя из рыночной стоимости имущества, а для недвижимости — из кадастровой оценки.

Есть и исключение: от налогообложения освобождаются подарки от близких родственников и членов семьи. Их перечень установлен Семейным кодексом. При этом с января текущего года оформление сделок дарения у нотариуса стало обязательным, но для близких родственников действует льгота — 50% скидка на услуги.

