Эксперт рассказала, кто может остаться без страховой пенсии

Граждане, которые работают неофициально, могут остаться без страховой пенсии.

Дело в том, что назначение и размер пенсионных выплат зависят от уровня официальных доходов человека, с которых нужно делать отчисления в Социальный фонд России, рассказала РИА Новости директор программы Федерального методического центра повышения финграмотности РАНХиГС Нина Гукасова.

Россияне, у которых не достаточно пенсионного стажа и баллов, смогут претендовать только на социальную пенсию по старости. В этом году ее размер составляет 8 824,08 руб. в месяц, а прожиточный минимум пенсионеров — 15 250 руб.в месяц.

Ранее сообщалось о том, что РФ перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года.