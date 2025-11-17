Эксперт разъяснил, почему в России не работают мировые модели неипотечного жилья

В ответ на смелую законодательную инициативу о предоставлении бесплатного жилья по факту рождения, выдвинутую депутатом Светланой Разворотневой, эксперт в области права Александр Толмачев раскрыл альтернативные пути решения жилищного вопроса. Он напомнил, что кроме кабальной ипотеки, существуют десятки других механизмов, успешно применяемых в мировой практике. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подробно объяснил три ключевых альтернативы. Первый путь — жилищная кооперация, где граждане участвуют в строительстве собственным трудом, а не кредитными средствами. Второй вариант предполагает создание национальных фондов, аккумулирующих природную ренту от добычи полезных ископаемых, как это реализовано в Норвегии и арабских странах, где каждый гражданин получает прямую долю от прибыли. Третья модель, уходящая корнями в советский опыт, предусматривает корпоративное строительство с последующей передачей жилья в долгосрочную аренду или найм.

Однако, по мнению эксперта, все эти прогрессивные модели наталкиваются на непреодолимое препятствие в виде действующей финансовой парадигмы. Существующие законы глобального капитализма, по его меткому выражению, основаны на ростовщических принципах, что делает невозможным внедрение социально ориентированных жилищных программ в ближайшей перспективе. Таким образом, несмотря на наличие проверенных альтернатив, их реализация остается заблокированной доминирующей экономической моделью.

