Эксперт Разуваев назвал последствия роста тарифов США

Ряд экспертов предупреждают о риске повторения экономического кризиса 2008 года из-за повышения американских пошлин на импорт. По словам аналитика Александра Разуваева, в отличие от предыдущего кризиса, когда наша страна располагала значительными резервами и не находилась под санкционным давлением, на сегодняшний день ситуация для страны выглядит более сложной и непредсказуемой, особенно в условиях потенциальной экономической конфронтации со Штатами. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что в дальнейшем курс американской валюты продолжит тенденцию роста, поэтому жителям РФ имеет смысл рассмотреть возможность приобретения доллара в качестве защиты от обесценивания сбережений. Помимо этого, стоит создать финансовый резерв для смягчения последствий роста стоимости и экономической нестабильности.

По мнению эксперта, ожидается весьма большая турбулентность. Цены вырастут на все, включая серый импорт. Маловероятно, что будут санкции против российской нефти. Однако рост тарифов всегда влечет повышение цен.

Ранее сообщалось, что в ЕС стали готовиться к наплыву дешевых азиатских товаров после введения США пошлин.