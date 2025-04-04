В ЕС стали готовиться к наплыву дешевых азиатских товаров после введения США пошлин

После того как Дональд Трамп ввел в Соединенных Штатах новые таможенные пошлины на импортные товары, в странах Евросоюза стали готовиться к тому, что их захлестнет потоком дешевых товаров из Азии. Об этом сообщила газета Financial Times.

В государствах ЕС принялись готовиться к тому, что после повышения пошлин в Америке азиатские страны перенаправят свою продукцию в сторону Европы. В таком случае в страны ЕС начнут ввозить гораздо больше дешевой продукции, чем ранее. По этой причине руководство самого Евросоюза, а также национальные правительства, начали готовить план экстренных мер по защите своего рынка.

В частности, французский президент Макрон уже предупредил всех о серьезных последствиях, которые могут иметь такие перенаправления продукции для европейской промышленности. Немецкий эксперт Фюст сообщил, что экономика ФРГ может получить новый негативный толчок в дополнение к тому, что ВВП страны и без того снижается уже два года подряд.

Параллельно этому может произойти сближение ЕС и КНР. Китайский демпинг в состоянии сдержать инфляцию в Европе, он также может дать возможность более быстрыми темпами снизить процентные ставки со стороны Европейского центрального банка.

Ранее аналитик Дудчак сообщил, что считает гениальной идеей Трампа повышение таможенных пошлин. На фоне мировой рецессии, в которую могут быть ввергнуты многие страны, это станет спасением для США. Он добавил, что итоги реформы станут известны только через несколько лет.